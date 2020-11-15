В РФ продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19

Председатель правительства России Михаил Мишустин продлил на год — до 1 января 2022 года — упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса, сообщается на сайте российского кабмина.

Данное решение закреплено постановлениями правительства.

Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки.

Продление этих мер поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Мишустин обязал федеральные министерства и глав регионов ежедневно контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве.

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