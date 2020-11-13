Первые образцы вакцины «Спутник V» поступят в Венгрию на следующей неделе

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что первые образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставят в Венгрию на следующей неделе, передает РИА «Новости».

Такое заявление министр сделал в ходе переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто.

«Главной темой встречи стала организация поставок и совместного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Венгрии», — рассказали в пресс-службе Минпромторга.

По словам Мантурова, первые образцы вакцины поступят в Венгрию уже на следующей неделе.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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