Центробанк отозвал лицензию у банка МКБ
Катерина Медведева
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Банк России отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка» (МКБ). Соответствующий приказ опубликован на сайте ЦБ.
«Отoзвaть с 13 нoябpя 2020 гoда лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Международный коммерческий банк», — говорится в документе.
Приказ подписан первым заместителем председателя Банка России, председателем комитета банковского надзора Дмитрием Тулиным.
По величине активов кредитная организация занимала 299-е место в банковской системе России на 1 ноября 2020 года.
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