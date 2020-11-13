Центробанк отозвал лицензию у банка МКБ

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Банк России отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка» (МКБ). Соответствующий приказ опубликован на сайте ЦБ.

«Отoзвaть с 13 нoябpя 2020 гoда лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Международный коммерческий банк», — говорится в документе.

Приказ подписан первым заместителем председателя Банка России, председателем комитета банковского надзора Дмитрием Тулиным.

По величине активов кредитная организация занимала 299-е место в банковской системе России на 1 ноября 2020 года.

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