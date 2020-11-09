Акции Pfizer и BioNTech выросли после сообщений о вакцине от COVID-19

Акции американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech растут на фоне сообщений об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные электронной биржи Nasdaq.

Бумаги Pfizer в ходе торгов поднялись на 17%, в пике достигая $42,5 за акцию.

Акции BioNTech растут более чем на 30%, в пике достигая $118,79 за бумагу.

Ранее компании поделились промежуточными результатами испытаний вакцины от коронавируса. Согласно их данным, эффективность препарата составила 90%.

BioNTech и Pfizer заявили о планах уже в ноябре подать в США запрос на регистрацию вакцины.

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