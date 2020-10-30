В АТОР назвали приблизительные сроки открытия границ РФ для туристов

Российские границы могут открыть для иностранных туристов уже весной следующего года. Об этом сказала в интервью телеканалу RT исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, несмотря на то, что темпы роста объемов въездного туризма пока ограничены эпидемиологической обстановкой в мире, в марте-апреле ожидается постепенное открытие границ РФ. Ломидзе уверена, что, если российские границы откроют, восстановление туристической отрасли будет идти ускоренными темпами.

«Дальнейшее восстановление рынка во многом будет зависеть от динамики заболеваемости COVID-19. При позитивном варианте возврат к докризисным показателям будет возможен уже во второй половине 2021 года», — прогнозирует она.

Россия с 27 марта полностью закрывала регулярное и чартерное международное авиасообщение с другими странами из-за ситуации с коронавирусом. В настоящее время авиасообщение возобновлено с рядом стран.

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