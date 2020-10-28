Счетная палата РФ предрекла мировой экономике сильнейший спад за 80 лет

Счетная палата России предрекла мировой экономике сильнейший спад. Об этом говорится в прогнозе ведомства о развитии российской экономики на 2020-2023 годы.

По словам специалистов, перспективы глобальной экономики остаются неопределенными из-за завершения многих стимулирующих программ во втором полугодии текущего года и распространения коронавируса.

В материале также отмечается, что организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд и рейтинговое агентство Fitch уже ожидают ухудшения в экономике. Они спрогнозировали, что мировой ВВП может сократиться на 4,9 —6%. Это говорит о том, что глобальная экономика окажется в глубочайшей рецессии за последние 80 лет.

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