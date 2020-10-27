Россельхознадзор сообщил о росте импорта чеснока и имбиря в Россию

В 2020 году значительно вырос импорт имбиря и чеснока в Россию. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

По сведениям ведомства, за прошедшую часть года в Россию ввезли 10,4 тыс. тонн свежего имбиря, что на 36% больше прошлогодних показателей за этот период.

Импорт чеснока увеличился на 25% и достиг 59,1 тыс. тонн.

Россельхознадзор отмечает, что особый спрос на эти продукты пришелся на март-апрель.

Летом наблюдалось сокращение поставок до прошлогоднего уровня, однако с августа импорт вновь на 50% превысил показатели 2019 года.

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