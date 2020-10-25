Дети скончавшегося главы Samsung заплатят рекордно высокие налоги на наследство

Дети скончавшегося главы Samsung Ли Гон Хи заплатят рекордно высокие налоги на наследство, передает

Yonhap News Agency со ссылкой на источники.

Председатель Samsung Ли Гон Хи скончался 25 октября в возрасте 78 лет. Он стал вторым председателем Samsung в 1987 после своего отца и основателя группы.

Ли Гон Хи оставил после себя большое наследство, только фондовых активов на сумму порядка $15,9 млрд.

По информации источников, наследники заплатят около $9 млрд в качестве налогов на наследство только за акции.

У Ли Гон Хи остались вдова, сын и две дочери. Старшая дочь Ли Бу Чжин возглавляет сеть отелей Samsung Hotel Shilla, а дочь Ли Со Хен отвечает за Благотворительный фонд Samsung. Третья дочь Ли Юн Хен покончила с собой в 2005 году. В 2014 году контроль над корпорацией перешел к его сыну и вице-президенту дочерней компании группы, Samsung Electronics, Ли Чжэ Ену, который считается преемником.

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