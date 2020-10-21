Источник опроверг уход Чубайса из Роснано

На сегодняшний день решения о смене руководства Роснано нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

По его словам, сейчас идет разработка нескольких концепций трансформации российских институтов развития.

После учреждения одной из этих стратегий будут приниматься решения по руководителям, в том числе и по Роснано, отметил собеседник агентства.

Он также напомнил, что контракт с главой компании Анатолием Чубайсом год назад был продлен на 10 лет.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Чубайс может покинуть пост главы компании, он получил предложение «заняться Арктикой».

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