РБК: Чубайс может покинуть «Роснано»

Правительство в рамках реформы институтов развития обсуждает возможность ухода Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано», пишет РБК со ссылкой на три источника.

По данным издания, в частности, предусмотрена передача координации институтов, в том числе «Роснано» и «Сколково», в ВЭБ.РФ.

По данным двух источников, Чубайс получил предложение «заняться Арктикой». Детали при этом не раскрываются.

Как заявили изданию в пресс-службе «Роснано», Чубайсу, «конечно, нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит».