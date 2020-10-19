Названа главная причина отказа россиян платить по долгам

В настоящее время большинство россиян отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.

По его словам, на данный момент поведение должников изменилось и причины неплатежей стали более реальными.

Мехтиев рассказал, что в марте на финансовые трудности при отказе платить по кредиту ссылались 55% россиян. Но фоне пандемии этот показатель вырос до 70%.

При этом, как рассказал Мехтиев, половина тех, кто не платит по долгам из-за финансовых трудностей, жалуются на снижение доходов, еще 30% должников — на потерю работы, 15% — на нехватку средств.

Он добавил, что должники практически перестали указывать причиной «невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита». По его словам, это связано с ужесточением политики кредитных организаций.

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