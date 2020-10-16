Минск полностью рассчитался с РФ за поставки газа в 2020 году

Белорусская сторона полностью рассчиталась с российской компанией «Газпром» за поставки газа в январе-сентябре 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго республики.

Как рассказали агентству в ведомстве, Белоруссия перевела компании средства в полном объеме. Таким образом, вопрос о планировавшемся погашении долга перед «Газпромом» за газ за счет средств поступившего в Минск финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $500 млн был закрыт.

В сентябре министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца. По его данным, долг Минска составлял около $328 млн.

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