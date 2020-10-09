Власти Москвы не планируют закрывать непродовольственные магазины и бары

Власти Москвы не рассматривают вопрос о закрытии непродовольственных магазинов на фоне роста числа случаев новой коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель главы аппарата мэра столицы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, речь не идет о прекращении работы московских баров, клубов и караоке, отметил Немерюк.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Московские власти не хотят ничего закрывать в Москве из-за коронавируса

— Собянин подвел итоги недели по распространению COVID-19

— Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве с весенними показателями