Чистый отток капитала из России вырос на 65%
Валерия Исполатова
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Чистый отток капитала из России частным сектором в период с января по сентябрь 2020 года увеличился на 65,5%, свидетельствуют данные Банка России.
В денежном эквиваленте вывоз капитала из страны составил $35,5 млрд.
По итогам 2019 года отток составил, по оценке регулятора, $26,7 млрд, а в 2018 году — $63 млрд.
Профицит внешней торговли России за январь-сентябрь текущего года снизился в 1,9 раза по сравнению с показателем прошлого года и составил $64,8 млрд.
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