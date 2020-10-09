Чистый отток капитала из России вырос на 65%

Чистый отток капитала из России частным сектором в период с января по сентябрь 2020 года увеличился на 65,5%, свидетельствуют данные Банка России.

В денежном эквиваленте вывоз капитала из страны составил $35,5 млрд.

По итогам 2019 года отток составил, по оценке регулятора, $26,7 млрд, а в 2018 году — $63 млрд.

Профицит внешней торговли России за январь-сентябрь текущего года снизился в 1,9 раза по сравнению с показателем прошлого года и составил $64,8 млрд.

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