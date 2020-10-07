Shell выразила несогласие с решением Польши по «Северному потоку — 2»

Британо-нидерландская Royal Dutch Shell заявила о несогласии с решением польского регулятора UOKiK по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

В Shell рассказали, что в данный момент изучают решение регулятора и обдумывают дальнейшие шаги.

Компания выразила уверенность в том, что в качестве кредитора «Северного потока — 2» Shell ведет хозяйственную деятельность в строгом соответствии с национальным и международным законодательством, включая антимонопольные правила.

«Мы выражаем несогласие с решением UOKiK», — подчеркнули в компании.

Ранее стало известно, что польский регулятор оштрафовал «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по делу о строительстве газопровода «Северный поток - 2».

Российская компания заявила о намерении подать апелляцию на решение UOKiK.

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