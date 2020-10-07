Нацбанк Киргизии призвал банки республики временно прекратить работу

Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам республики на время приостановить свою работу из-за сложной общественно-политической ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Нацбанка.

В заявлении указывается, что коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям «в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций» 7 октября рекомендуется «приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации» в республике.

Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Демонстранты потребовали провести повторные выборы. Для разгона манифестантов милиция применила водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Партия «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), победившая на парламентских выборах, согласилась провести их повторно.

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