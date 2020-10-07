Британия выделит Украине гумпомощь в размере $6,5 млн

Великобритания выделит Украине гуманитарную помощь в размере $6,5 млн для поддержки регионов на востоке страны, которые пострадали от вооруженного конфликта и пандемии коронавируса. Об этом сообщает сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Соединенного Королевства.

Как уточняется, о выделении средств будет объявлено в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, намеченного на 7—8 октября.

Кроме того, в сообщении указывается, что в рамках визита стороны подпишут двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.