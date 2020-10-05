Матвиенко предложила повысить налоги на вывод средств в офшоры

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила повысить налоги для компаний, которые выводят средства в офшоры, передает ТАСС.

«Если они огромные средства выводят в офшоры, заработанные здесь в России, то вот на такие средства, как во многих странах Европы, можно существенно повысить налог», — заявила сенатор.

При этом она предложила снизить налоги для тех компаний, которые инвестируют финансы в развитие и создание новых рабочих мест.

По словам Матвиенко, в таком случае налоговая система станет действительно «стимулирующей, мотивирующей вкладывать средства в развитие».

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