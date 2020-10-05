Названы города РФ с самыми высокими зарплатами

Антон Демидов

Жители Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда получают самые высокие зарплаты в России. Об следует из данных исследования РИА «Новости».

Так, средняя чистая зарплата в столице России составила 103,1 тыс. рублей. Жителям Южно-Сахалинска и Салехарда платят свыше 90 тыс. рублей.

На четвертом месте с показателем в 77 тыс. рублей оказался Сургут. После него следует Ханты-Мансийск (75,4 тыс. рублей).

Отмечается, что в рейтинг были включены 100 самых крупных городов страны, в которых на начало текущего года проживали 65 млн россиян.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— От нищеты к бедности: что изменит новая методика расчета МРОТ

— Плоды самоизоляции: работодатели начали понижать зарплаты

— Вдвое выше: аналитики оценили уровень реальной безработицы