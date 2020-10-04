Банки рассказали, в каких валютах жители России хранят свои сбережения

Большинство россиян (89%) хранят в крупных банках свои сбережения в рублях. Об этом следует из опроса РИА «Новости» кредитных организаций.

Выяснилось, что только небольшая часть россиян хранят в банках доллары и евро, а еще меньше людей кладут на счета сбережения в экзотических валютах.

Как рассказали в одном из банков, с начала 2020 года валютная составляющая счетов физлиц снизилась на 8% в валюте счета. Но с августа текущего года доля счетов в долларах и евро начала расти.

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