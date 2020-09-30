Рубль растет к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи на 10.05 мск 30 сентября.

В 10.00 мск курс доллара увеличился по отношению к рублю на 0,31% — до 79,32 руб., курс евро прибавил 0,15%, достигнув 93 руб.

Но уже к 10.05 мск рубль начал расти по отношению к доллару и евро. Так, курс доллара снижался на 0,18% — до 78,93 руб., а курс евро опускался на 0,2% — до 92,69 руб.

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