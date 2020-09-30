В Москве закрыли 62 магазина за несоблюдение «масочно-перчаточного режима»

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о закрытии нескольких детских магазинов и салонов красоты из-за нарушения «масочно-перчаточного режима».

По его словам, с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина, несколько предприятий по продаже детских и других непродовольственных товаров, ряд парикмахерских и салонов красоты из-за несоблюдения «масочно-перчаточного режима» посетителями и сотрудниками.

«Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка 7 магазинов непродовольственный торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты», — сказал глава департамента.

Немерюк добавил, что проверка предприятий проводится сотрудниками департамента торговли услуг, Роспотребнадзора и полиции.

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