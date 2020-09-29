Путин выступил за продление доплат медикам на октябрь на фоне COVID-19

Президент России Владимир Путин выступил в предложением о продлении выплат медикам, которые задействованы в лечении больных с новым типом коронавируса COVID-19, на октябрь. Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках совещания президента с правительством вице-президент России Татьяна Голикова предложила предоставлять выплаты по фактически отработанному времени. Она добавила, что такой вариант назвали социально справедливым главы медучреждений.

«Если люди считают, что представленный правительством вариант является более социально справедливым, то, пожалуйста, я ничего против не имею»,— подчеркнул Путин.

Таким образом, было принято решение о продлении действующих выплат медикам на октябрь, а после осуществление их по новому механизму.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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