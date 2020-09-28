Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Курс евро достиг отметки в 92,0275 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже на 16:28 мск.

Европейская валюта подросла на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии.

Последний раз евро превышало отметку в 92 рубля в января 2016 года.

Курс доллара равен 78,8 руб.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя изменения курса рубля, выразил убежденность, что валюта восстановится.