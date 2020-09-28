Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года
Валерия Исполатова
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Курс евро достиг отметки в 92,0275 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже на 16:28 мск.
Европейская валюта подросла на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии.
Последний раз евро превышало отметку в 92 рубля в января 2016 года.
Курс доллара равен 78,8 руб.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя изменения курса рубля, выразил убежденность, что валюта восстановится.