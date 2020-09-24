S&P повысило рейтинг ПСБ до уровня «BB» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило в четверг долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Промсвязьбанк» на одну ступень до уровня «BB» со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Повышение рейтинга обусловлено усилением роли банка для правительства РФ в связи с ростом его доли в финансировании контрактов предприятий оборонной отрасли, отмечают аналитики.

Этот факт укрепляет позиции ПСБ как опорного банка для работы со стратегически важным сектором ОПК, способствуя улучшению показателей кредитоспособности банка, указывают эксперты S&P.

Кроме того, агентство отмечает высокие темпы роста кредитного портфеля ПСБ за последние два года, связанные с формированием целевого портфеля в рамках утвержденной стратегии.

Стоимость риска банка находится ниже среднерыночных показателей в связи с достаточной обеспеченностью резервами проблемных кредитов и контрактной логикой кредитования новых клиентов сектора ОПК.

Что же касается прогноза «Стабильный», то он отражает ожидания S&P. Так, несмотря на сложные условия ведения операционной деятельности России, по мнению экспертов агентства, ПСБ может поддерживать высокие характеристики кредитоспособности.

Дальнейшее позитивное влияние на показатели ПСБ будет оказывать стабильная клиентская база, включающая оборонные предприятия и характеризующаяся значительной долей средств на текущих счетах в составе совокупных обязательств, что обусловливает более низкую стоимость фондирования по сравнению со средним показателем других коммерческих банков России, констатировали аналитики.

Повышение рейтинга агентством S&P отражает успешную реализацию стратегии ПСБ как универсального банка с особым статусом и функционалом, указывает главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.

«Действующая бизнес-модель банка доказывает свою эффективность, обеспечивая устойчивый результат по финансово-экономическим и отраслевым показателям даже в условиях сложной макроэкономической ситуации, - констатировал он. — Активный рост кредитного портфеля, адекватная оценка рисков и стабильное расширение клиентской базы позволяют наращивать доходы, обеспечивая поступательное повышение показателей операционной эффективности и кредитоспособности банка».