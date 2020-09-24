МРОТ на 2021 год рассчитали по новой системе

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Минтруд со следующего года предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Так, МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты.

Сенатор напомнил, что ранее при расчете прожиточного минимума, исходя из стоимости «корзины», эта кривая могла идти вверх или вниз в зависимости от цен на товары и услуги.

«Учитывая, что средняя зарплата по стране постоянно растет, будет увеличиваться и доход, рассчитываемый из этой методики», — заявил Рязанский.

Он добавил, что законопроект Минтруда должен быть принят до конца текущего года.

По словам парламентария, МРОТ на 2021 год рассчитан уже по новой методике и составит 12 702 руб.

На данный момент МРОТ составляет 12 130 руб.

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