Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Отмечается, что речь идет о дополнительных 2,58 млрд руб.
Эти средства получат 36 регионов России. Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия.
В общей сложности в текущем году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд руб.
Данные выплаты граждане получают ежемесячно до тех пор, пока ребенок не достигнет трех лет, и распространяются не только на третьего, но и на последующих детей. Размер пособия зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тыс. руб. В целом в России такие выплаты получают 517 тыс. семей.
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