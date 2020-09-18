Названо число россиян с доходами ниже прожиточного минимума
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению со II кварталом 2019 года и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек. Об этом сообщается на сайте Росстата.
В ведомстве уточнили, что уровень бедности в стране во II квартале 2020 года вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.
Ранее глава государства Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2030 году по сравнению с 2017 годом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Плюс-минус 200 рублей: что не так с прожиточным минимумом
— Почти 1,6 млн семей получают выплаты по нацпроекту «Демография» на детей до трех лет