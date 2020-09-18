Названо число россиян с доходами ниже прожиточного минимума

Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению со II кварталом 2019 года и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек. Об этом сообщается на сайте Росстата.

В ведомстве уточнили, что уровень бедности в стране во II квартале 2020 года вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.

Ранее глава государства Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2030 году по сравнению с 2017 годом.

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