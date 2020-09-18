Около 80 млрд рублей ежегодно будут поступать в российский бюджет со штрафов
Выплаты по штрафам и возмещению ущерба будут приносить российской казне около 80 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета до 2023 года.
Так, планируется, что от 43 до 45 мрлд рублей ежегодно будет поступать в бюджет от возмещения вреда, который причиняют российским дорогам грузовые автомобили.
Выплаты штрафов по административным правонарушениям граждан будут приносить казне около 3 млрд рублей каждый год, а по административным нарушениям в сфере бизнеса — от 2,6 до 2,9 млрд рублей в год.
Оставшуюся часть средств государство планирует получить по другим пунктам штрафов и выплат, отмечается в документе.
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