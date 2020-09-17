До 1 трлн руб. принесет в бюджет РФ реализация инвестконтракта по Приобскому месторождению

Инвестиционный контракт на разработку Приобского нефтяного месторождения, предполагающий налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), принесет государству до 1 трлн рублей, сообщил в четверг «Ведомостям» представитель «Роснефти».

«Речь идет о заключении юридически обязывающего инвестиционного контракта, предполагающего применение гибкой системы налогообложения, благодаря которой доходы государства увеличатся кратно и составят в зависимости от складывающихся макроэкономических параметров до 1 трлн руб.», — уточнил он.

В среду агентство «Прайм» сообщило, что Минфин РФ повторно внес в правительство доработанный по результатам обсуждений с «Роснефтью» законопроект, предполагающий предоставление налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти на Приобском месторождении углеводородного сырья.

Так, новая редакция проекта определяет фиксированный размер вычета — не более 3,83 млрд рублей за налоговый период при условии, что средняя цена Urals за этот период превышала базовую цену бюджета РФ.

Если же цена марки оказалась на уровне или ниже базовой, то льгота не предоставляется. То есть в год «Роснефть» может рассчитывать на льготы по Приобскому месторождению в размере 45,96 млрд руб.

Еще одним обязательным условием является инвестиционное соглашение недропользователя с Минфином и Минприроды о стимулировании добычи нефти. В этом соглашении должен быть прописан планируемый объем добычи нефти на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года (т.е. на 12 лет) в условиях отсутствия налогового вычета. Крайний срок заключения такого соглашения — 1 июля 2021 года.

По словам инвестиционного стратега «Арикапитала» Сергея Суверова, средства, которые «Роснефть» получит от потенциально предоставленных Минфином гибких налоговых условий по инвестиционному контракту, являются источником для дальнейшей разработки месторождения. «Это средства, которые будут направлены на расширенную программу бурения на проекте», - считает он.

По его расчетам, гибкие налоговые условия по инвестконтракту позволят «Роснефти» обеспечить дополнительную добычу в обьеме более 70 млн тонн до 2030 года. «Точный размер суммарного положительного эффекта для государства будет зависеть от экономической ситуации в стране, но можно с уверенностью утверждать, что он как минимум в полтора раза превысит размер предоставляемых Минфином по инвестконтракту налоговых условий в размере около 460 млрд рублей», - добавил Суверов