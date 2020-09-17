В Минэкономразвития объяснили недооцененность рубля в мире

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в настоящее время курс рубля недооценен в связи с повышенной оценкой рисков инвесторами.

Однако, говоря о российской валюте, он дал положительные прогнозы на конец 2020 — начало 2021 года. По его словам, к этому моменту ожидается укрепление рубля до фундаментальных уровней.

«Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего ‒ начале следующего года. Далее на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться», ‒ сказал Решетников.

Он уточнил, что в реальном эффективном выражении курс рубля останется стабильным.

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