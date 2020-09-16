Лукашенко заявил о готовности переориентации грузопотоков с портов Балтии на РФ
Ника Пикекатлет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие переориентации грузопотоков с балтийских портов на российские. Об этом сообщает Sputnik Белоруссия .
Глава государства ранее на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи выразил готовность на данные изменения.
При этом он подчеркнул, что этом может произойти только при сохранении схожих условий.
Лукашенко заключил, что Путин отдал поручение «все это посчитать и провести на сей счет переговоры».
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