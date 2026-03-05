Размер шрифта
Политика

Зеленский раскрыл сроки возобновления работы нефтепровода «Дружба»

Зеленский: транзит нефти по «Дружбе» может быть возобновлен через полтора месяца
Liesa Johannssen/Reuters

Нефтепровод «Дружба» может быть готов к эксплуатации через полтора месяца. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, пишет Reuters.

По данным агентства, генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил украинскому лидеру, что в результате атаки была повреждена главная насосная станция трубопровода.

5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не пойдет на компромиссы с Киевом и намерен силой добиться возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, правительство продолжит требовать от Зеленского прекратить нефтяную блокаду Венгрии, введенную по политическим причинам. Орбан назвал происходящее «битвой с Украиной». Он уточнил, что речь идет не о военной силе, а о политических и финансовых инструментах давления.

В конце января Украина остановила транзит по «Дружбе», оставив Словакию и Венгрию без российских поставок нефти из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после ударов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий Киева Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее Киев не допустил представителей стран ЕС к нефтепроводу «Дружба».

 
