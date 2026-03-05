«Понял, что слишком стар»: Коростелев о серебре в масс-старте на молодежном ЧМ-2026

Коростелев после завоевания серебра на молодежном ЧМ-2026 заявил, что уже стар

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свой результат в молодежном чемпионате мира в Норвегии. Его слова передает пресс-служба FIS.

«Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Старался выходить вперед, взять хороший темп. Но было сложно лидировать всю гонку одному: когда я начинал отдыхать, группа собиралась. Пытался разбить группу, но это было очень трудно. Мне нужен был кто-то еще, чтобы сделать отрыв», — сказал Коростелев.

Спортсмен выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии. Он преодолел дистанцию за 43.32,8 секунды, уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды. Бронзовую награду завоевал Ксавье Маккивер из Канады.

Чемпионат мира среди лыжников не старше 23 лет проходит в норвежском Лиллехаммере с 2 по 8 марта. В программе соревнований — спринт, гонки с раздельным стартом и скиатлон.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км.

Ранее Коростелев стал первым российским лыжником, завоевавшим международную медаль с 2022 года.