Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Спорт

«Понял, что слишком стар»: Коростелев о серебре в масс-старте на молодежном ЧМ-2026

Коростелев после завоевания серебра на молодежном ЧМ-2026 заявил, что уже стар
РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свой результат в молодежном чемпионате мира в Норвегии. Его слова передает пресс-служба FIS.

«Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Старался выходить вперед, взять хороший темп. Но было сложно лидировать всю гонку одному: когда я начинал отдыхать, группа собиралась. Пытался разбить группу, но это было очень трудно. Мне нужен был кто-то еще, чтобы сделать отрыв», — сказал Коростелев.

Спортсмен выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии. Он преодолел дистанцию за 43.32,8 секунды, уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды. Бронзовую награду завоевал Ксавье Маккивер из Канады.

Чемпионат мира среди лыжников не старше 23 лет проходит в норвежском Лиллехаммере с 2 по 8 марта. В программе соревнований — спринт, гонки с раздельным стартом и скиатлон.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км.

Ранее Коростелев стал первым российским лыжником, завоевавшим международную медаль с 2022 года.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!