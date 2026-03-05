Израиль призвал жителей Бейрута покинуть несколько кварталов

Израильская армия призвала жителей Бейрута покинуть шиитские кварталы ливанской столицы Шиях и Харет-Хорейк. Об этом в социальной сети X написал военный представитель Авихай Эдри.

Население города предупредили о готовящихся авиационных налетах с целью уничтожения инфраструктуры шиитской организации «Хезболла».

«Срочно спасайте ваши жизни, эвакуируйтесь из домов. Рекомендуем двигаться на север Ливана по автомагистрали Бейрут — Триполи и на восток в сторону горной местности Метн», — написал он.

По словам Эдри, военнослужащие Израиля сообщат жителям шиитских окраин, когда им можно будет безопасно вернуться в Бейрут.

В ночь на 5 марта сообщалось, что Израиль начал наносить удары по инфраструктуре ливанской шиитской организации «Хезболла» в Бейруте.

В ночь на 4 марта телеканал Al Jazeera со ссылкой на «Хезболлу» заявил о ракетной атаке по израильской военно-морской базе. Удар был нанесен по базе в городе Хайфа. Несколько ракет также были выпущены в сторону населенного пункта Кфар-Юваль, где находилась группа военнослужащих израильской армии.

