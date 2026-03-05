В ростовской колонии выбрали самую красивую заключенную

В Ростовской области в исправительной колонии № 18 прошел конкурс красоты «Мисс весна-2026» среди осужденных женщин, участницы представили визитные карточки, творческие номера и наряды, сделанные своими руками. Об этом сообщает ГУФСИН по Ростовской области.

Конкурс был посвящен Году единства народов России и проходил под девизом «Мы разные — но мы вместе!». В подготовке участвовали не только конкурсантки, но и все осужденные женщины отрядов. Первый этап включал самопрезентацию — участницы рассказывали о себе в формате «визитной карточки».

Во втором и третьем турах они демонстрировали творческие способности и дефилировали в нарядах, которые сшили самостоятельно. ФСИН опубликовала фотографии с мероприятия, однако лица победительниц и других участниц предпочли не показывать. Всех конкурсанток наградили дипломами.

