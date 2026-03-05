Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

В ростовской колонии выбрали самую красивую заключенную

В женской колонии в Ростовской области выбрали самую красивую заключенную
ГУФСИН России по Ростовской области

В Ростовской области в исправительной колонии № 18 прошел конкурс красоты «Мисс весна-2026» среди осужденных женщин, участницы представили визитные карточки, творческие номера и наряды, сделанные своими руками. Об этом сообщает ГУФСИН по Ростовской области.

Конкурс был посвящен Году единства народов России и проходил под девизом «Мы разные — но мы вместе!». В подготовке участвовали не только конкурсантки, но и все осужденные женщины отрядов. Первый этап включал самопрезентацию — участницы рассказывали о себе в формате «визитной карточки».

Во втором и третьем турах они демонстрировали творческие способности и дефилировали в нарядах, которые сшили самостоятельно. ФСИН опубликовала фотографии с мероприятия, однако лица победительниц и других участниц предпочли не показывать. Всех конкурсанток наградили дипломами.

Ранее россиянин обокрал ювелирный магазин ради поездки к жене, отбывающей срок в колонии

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!