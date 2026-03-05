Reuters пишет о начале второй фазы атак против Ирана

Reuters: началась вторая фаза атаки на Иран, нацеленная на бункеры с ракетами

На Ближнем Востоке началась вторая фаза атак против Ирана, нацеленная на бункеры с баллистическими ракетами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Израиле.

«Израиль стремился к концу войны нейтрализовать способность Ирана наносить воздушные удары по Израилю, при этом основной целью войны было устранение руководства Исламской Республики», — говорится в материале.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Накануне глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэдли Купер заявил, что Иран в ответ на американо-израильскую атаку запустил свыше 500 баллистических ракет и более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. При этом военачальник подчеркнул, что американские войска уничтожают возможности Тегерана по запуску и «ведут охоту» за последними оставшимися иранскими мобильными пусковыми установками для баллистических ракет.

Ранее Лавров выступил с предупреждением на фоне конфликта на Ближнем Востоке.