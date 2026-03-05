Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

Reuters пишет о начале второй фазы атак против Ирана

Reuters: началась вторая фаза атаки на Иран, нацеленная на бункеры с ракетами
Reuters

На Ближнем Востоке началась вторая фаза атак против Ирана, нацеленная на бункеры с баллистическими ракетами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Израиле.

«Израиль стремился к концу войны нейтрализовать способность Ирана наносить воздушные удары по Израилю, при этом основной целью войны было устранение руководства Исламской Республики», — говорится в материале.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Накануне глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэдли Купер заявил, что Иран в ответ на американо-израильскую атаку запустил свыше 500 баллистических ракет и более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. При этом военачальник подчеркнул, что американские войска уничтожают возможности Тегерана по запуску и «ведут охоту» за последними оставшимися иранскими мобильными пусковыми установками для баллистических ракет.

Ранее Лавров выступил с предупреждением на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!