Экс-первого замминистра обороны РФ заподозрили в создании преступного сообщества

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом сообщили РИА Новости в Следкоме.

В ведомстве уточнили, что Цаликов обвиняется в создании преступного сообщества, участники которого в 2017–2024 годах совершили хищения бюджетных средств. Кроме того, ему предъявлены обвинения в 12 эпизодах растраты, а также в легализации похищенного и взяточничестве.

Цаликов был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Тем временем бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей, просит суд разрешить ему отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он заявил, что хочет защитить Родину и отстоять свое имя. Иванов заявил о готовности «искупить кровью» вину и при необходимости отдать жизнь в зоне боевых действий.

Однако 5 марта Мещанский суд Москвы отклонил иск Иванова к московскому военкомату об отказе отправлять его в зону СВО. Отмечается, что возможность искупить вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта с Минобороны РФ является «привилегией, а не индульгенцией».

Ранее бравшего взятки замкомандующего ЛенВО Муминджанова лишили звания.