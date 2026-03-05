Полиция раскрыла результаты ДНК-теста по делу похищенного на Бали украинца

Индонезийская полиция с помощью ДНК-экспертизы подтвердила, что найденные на Бали останки принадлежат сыну украинского криминального авторитета Игорю Комарову. Об этом сообщает местная онлайн-газета Jakarta Globe.

28-летний гражданин Украины Игорь Комаров пропал 15 февраля во время отдыха с друзьями на Бали. Позже в сети появилось видео с избитым украинцем, который рассказал о схеме обмана россиян. В Jakarta Globe сообщили, что похитители требовали за него выкуп.

Во время поисков Комарова в устье реки Вос в окрестностях пляжа Кетевел были обнаружены части тела, в том числе голова, туловище, руки и ноги. Останки успели разложиться, поэтому идентифицировать их не удалось. Кроме того, следы крови нашли в автомобиле и на вилле в Табанане, где по версии местной полиции, было записано видео с пытками мужчины.

ДНК-тесты подтвердили, что найденные части тела и следы крови принадлежат Игорю Комарову. По данным Jakarta Globe, в похищении и убийстве украинца подозреваются семь человек, одного из них задержали. Еще шестерых ищет полиция, они могли покинуть страну.

