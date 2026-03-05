В Госдуме предложили усложнить получение денег застройщиком индивидуальных домов

В России нужно ввести новый механизм оплаты построенных домов: перечислять деньги только тогда, когда ипотечный заемщик лично подтвердит факт исполнения работ. Об этом говорится в письме зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, направленном в ДОМ.РФ (есть у «Газеты.Ru»).

По мнению Аксененко, система ипотек в сфере индивидуального жилищного строительства должна быть обеспечена дополнительными гарантиями безопасности для заказчиков.

«По приходящим в мой адрес сообщениям видно, что даже с системой безопасных эскроу-счетов мошенники все равно находят лазейки и продолжают обманывать людей. Так, в банк предоставляются поддельные акты выполненных работ, которые никем и никак не проверяются, деньги уходят со счетов без каких-либо подтверждений. Заемщиков даже не оповещают о том, что средства с траншевой ипотеки, которые должны «уходить» со счетов по факту исполнения работ, перечисляются чуть ли не в день заключения договора с подрядчиком! Предлагаем утвердить процесс одобрения перечисления средств только после того, как заемщик лично подтвердит факт исполнения работ — в присутствии сотрудника банка, который сможет проверить его личность», — пояснил Аксененко «Газете.Ru».

При этом депутат предлагает исключить ситуацию, когда подрядчик приносит в банк уже якобы подписанный заказчиком акт без самого заказчика. Также Аксененко допускает альтернативные способы подтверждения документов, которые были бы не менее надежными. Например, заказчик может подписывать акт с помощью усиленной электронной подписи через портал «Госуслуг». Еще один вариант — сделать это через МФЦ, где сотрудник сможет проверить личность человека и отправить документы в банк по защищенным каналам.

Кроме того, депутат предлагает ввести правило, по которому банк обязан уведомлять заказчика, если подрядчик подал документы на раскрытие эскроу-счета. Заказчику при этом должны дать время проверить документы и при необходимости оспорить их, прежде чем деньги будут перечислены, уточнил Аксененко. Уведомление предлагается отправлять сразу по нескольким каналам связи и фиксировать, что человек действительно его получил и прочитал, сказал парламентарий.

Аксененко также попросил ДОМ.РФ — как организацию, которая отвечает за развитие ипотечных программ и правила их работы, — рассмотреть вопрос о том, как банки сейчас раскрывают эскроу-счета при строительстве частных домов (ИЖС) и насколько эти процедуры защищают заказчика. Во-первых, предлагается объяснить, по каким документам банки перечисляют деньги подрядчику со счета эскроу. Речь идет о том, какие именно бумаги подтверждают, что дом построен и деньги можно переводить: например, акт приемки работ, акт выполненных работ, документы о готовности дома или о регистрации объекта. Также депутат попросил уточнить, в какой форме эти документы должны быть — оригиналы или электронные файлы, нужна ли электронная подпись, нотариальное заверение — и каким образом документы передаются в банк. Отдельно Аксененко интересует, как банк проверяет документы, чтобы исключить подделки и фальшивые подписи.

По словам Аксененко, сейчас в России более 20 тыс. случаев мошенничества в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — люди брали ипотеки, чтобы построить дома, а аккредитованные банком подрядчики оказывались мошенниками и исчезали с деньгами.

