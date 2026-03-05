Размер шрифта
«Не желаю быть фриком»: Арсену Маркаряну вынесли приговор

SHOT: блогер Маркарян получил 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма
Алексей Никольский/РИА Новости

Блогера Арсена Маркаряна приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Кроме того, суд назначил Маркаряну дополнительное наказание в виде запрета на администрирование интернет-ресурсов сроком еще на четыре года. Отмечается, что блогер полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В своем последнем слове Маркарян заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы исправить содеянное. Он подчеркнул, что не желает быть фриком и маргиналом, и просил суд назначить ему самое суровое наказание, не связанное с лишением свободы. В качестве смягчающего обстоятельства блогер просил учесть, что он полностью содержит семью: у него двое малолетних детей, причем дочь родилась всего несколько дней назад.

Адвокат Маркаряна в суде объяснил поступок подзащитного его «заносчивостью». Защита предоставила суду доказательства того, что блогер регулярно оказывал помощь ветеранам, бойцам СВО, детям-инвалидам и сиротам. К материалам дела приобщили благодарственные письма от различных благотворительных фондов. Однако это обстоятельство не повлияло на решение суда.

В Мосгорсуде прокурор просил приговорить блогера к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы. При этом прокурор принял во внимание семейное положение подсудимого и тот факт, что он признал свою вину. Однако, по мнению обвинителя, совершенное преступление несет повышенную общественную опасность.

Ранее девушка, которая везла Маркаряна в багажнике, опубликовала его письмо с признанием в любви.

 
