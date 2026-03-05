В Иране казнили экс-генерала спецподразделения КСИР за шпионаж в пользу «Моссада»

Бывший генерал Исмаил Каани, который командовал спецподразделением «Аль-Кудс» в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), предположительно, казнен за шпионаж в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом сообщает издание Nationalnews.

«Теперь, когда Иран находится в состоянии войны с США и Израилем, судьба [генерала Каани] вновь стала предметом активных спекуляций, в интернете циркулируют неподтвержденные утверждения о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал или даже казнил командующего силами «Кудс» по подозрению в шпионаже в пользу Израиля», — пишет издание.

Отмечается, что в результате совместной американо-израильской операции был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных деятелей иранских органов системы безопасности. При этом Каани остался жив, что навлекло на него подозрения.

«Исмаил Каани, глава иранского Корпуса стражей исламской революции, был казнен Корпусом стражей исламской революции. Он пережил все покушения на свою жизнь и даже находился с Хаменеи во время американо-израильских бомбардировок, но сумел скрыться. Ранее он был задержан Корпусом стражей исламской революции по подозрению в работе в Моссаде», — говорится в сообщении ЦАХАЛ, опубликованном в социальной сети Х.

До этого уже распространялись слухи о смерти экс-генерала Каани. В прошлом году западные СМИ заявляли о том, что он не вышел на связь после ударов по Бейруту. По данным журналистов, Каани отправился в Ливан после ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы израильской армией. Впоследствии экс-генерал опроверг информацию о своей гибели, появившись на публике.

Ранее Каани пропал после ударов Израиля.