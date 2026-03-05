Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

В Польше заявили о высокой плате за ненависть к России

Mysl Polska: Польша дорого заплатит за ненависть и пренебрежение к России
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Польша дорого заплатит за ненависть и пренебрежение к России. Об этом заявил обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Mysl Polska, комментируя решение Варшавы ограничить показ выступлений спортсменов из РФ и Белоруссии во время Паралимпийских игр.

Ястржембский отметил, что почти все политики и медиаресурсы Польши усиленно нагнетают русофобскую атмосферу. По его словам, жителям страны внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт.

«Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы», — считает обозреватель.

Он отметил, что Польша «страдает комплексом неполноценности по отношению к Западу и комплексом превосходства по отношению к Востоку». По мнению автора статьи, это делает поляков неспособными трезво оценивать ситуацию и формировать нормальные отношения с соседями.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у россиян есть все основания испытывать неприязнь к руководству Польши. Представитель Кремля напомнил о непростом прошлом двух стран, в частности, о набегах «польских банд» на Русь, когда «поляки вырезали детей и женщин в наших деревнях». При этом Песков добавил, что это не значит, что россияне должны испытывать к полякам «историческую ненависть».

Ранее политолог объяснил, почему поляки на самом деле не любят русских.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!