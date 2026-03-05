Польша дорого заплатит за ненависть и пренебрежение к России. Об этом заявил обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Mysl Polska, комментируя решение Варшавы ограничить показ выступлений спортсменов из РФ и Белоруссии во время Паралимпийских игр.

Ястржембский отметил, что почти все политики и медиаресурсы Польши усиленно нагнетают русофобскую атмосферу. По его словам, жителям страны внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт.

«Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы», — считает обозреватель.

Он отметил, что Польша «страдает комплексом неполноценности по отношению к Западу и комплексом превосходства по отношению к Востоку». По мнению автора статьи, это делает поляков неспособными трезво оценивать ситуацию и формировать нормальные отношения с соседями.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у россиян есть все основания испытывать неприязнь к руководству Польши. Представитель Кремля напомнил о непростом прошлом двух стран, в частности, о набегах «польских банд» на Русь, когда «поляки вырезали детей и женщин в наших деревнях». При этом Песков добавил, что это не значит, что россияне должны испытывать к полякам «историческую ненависть».

Ранее политолог объяснил, почему поляки на самом деле не любят русских.