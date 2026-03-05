В Новой Гвинее нашли опоссумов, которых считали вымершим 6000 лет назад

Ученые обнаружили в тропических лесах Новой Гвинеи два вида опоссума, которые ранее считались вымершими около 6000 лет назад, пишет The Guardian.

Открытие сделала международная исследовательская группа под руководством австралийского ученого Тима Фланнери. Оба вида относятся к так называемым «таксонам Лазаря» — организмам, которые исчезают из ископаемой летописи на тысячи лет, но позже вновь обнаруживаются живыми.

Первый из найденных видов — редкий полосатый опоссум с необычно длинным четвертым пальцем, который почти вдвое длиннее остальных. С его помощью животное извлекает личинок насекомых из древесины. Этот вид, известный как карликовый длиннопалый опоссум (Dactylonax kambuayai), ранее был известен лишь по ископаемым находкам. Ученые считали, что он жил в центральной части Квинсленда около 300 тысяч лет назад и исчез во время ледникового периода. До последнего времени предполагалось, что в Новой Гвинее он исчез около 6000 лет назад.

Второй вид — кольцехвостый планер (Tous ayamaruensis), родственник австралийского большого планера. У него небольшие уши и очень цепкий хвост, которым животное удерживается на ветвях. Этот вид был впервые описан австралийским зоологом Кеном Аплином на основе фрагментов ископаемых, найденных в Западном Папуа в конце XX века. Новое исследование подтвердило, что животное до сих пор обитает в местных тропических лесах и принадлежит к ранее не описанному роду сумчатых.

По словам Фланнери, вероятность обнаружить один вид млекопитающих, считавшийся вымершим тысячелетиями, практически нулевая. Найти сразу два — событие, которое он назвал беспрецедентным и революционным для науки.

Ученый отметил, что открытие нового рода сумчатых стало первым подобным научным описанием в Новой Гвинее с 1937 года и является одним из главных достижений его научной карьеры.

