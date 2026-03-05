Двух школьников с канцелярскими кнопками в бронхах спасли в Ленобласти

В Ленобласти спасли двух школьников с канцелярскими кнопками в бронхах

В Ленинградской области врачи спасли двух мальчиков с канцелярскими кнопками в легких. Об этом сообщает региональный комитет по здравоохранению.

14-летний школьник поступил в больницу с жалобами на кашель. Выяснилось, что он случайно вдохнул кнопку — она застряла в бронхе и вызвала гнойный эндобронхит. Эндоскописты провели пациенту ригидную бронхоскопию под наркозом и извлекли инородное тело. Уже через неделю его выписали домой.

В это же время поступил еще один пациент, 11-летний мальчик, который долго мучился кашлем. Он признался медикам, что проглотил гвоздь, и рентген подтвердил наличие инородного тела, которое вызвало стеноз и гнойное воспаление. После нескольких сложных бронхоскопий врачи извлекли предмет, который оказался не гвоздем, а также канцелярской кнопкой. Состояние ребенка улучшилось, кашель прошел.

