Двух школьников с канцелярскими кнопками в бронхах спасли в Ленобласти

Евгений Биятов/РИА Новости

В Ленинградской области врачи спасли двух мальчиков с канцелярскими кнопками в легких. Об этом сообщает региональный комитет по здравоохранению.

14-летний школьник поступил в больницу с жалобами на кашель. Выяснилось, что он случайно вдохнул кнопку — она застряла в бронхе и вызвала гнойный эндобронхит. Эндоскописты провели пациенту ригидную бронхоскопию под наркозом и извлекли инородное тело. Уже через неделю его выписали домой.

В это же время поступил еще один пациент, 11-летний мальчик, который долго мучился кашлем. Он признался медикам, что проглотил гвоздь, и рентген подтвердил наличие инородного тела, которое вызвало стеноз и гнойное воспаление. После нескольких сложных бронхоскопий врачи извлекли предмет, который оказался не гвоздем, а также канцелярской кнопкой. Состояние ребенка улучшилось, кашель прошел.

Ранее российские врачи спасли мужчину, который проглотил кусок стекла.

 
