В Венгрии отреагировали на вызов дипломата в МИД Украины

Сийярто заявил, что «Киев утратил смысл», вызвав дипломата в МИД Украины
Bernadett Szabo/Reuters

В Киеве полностью утратили здравый смысл, вызвав в МИД страны временного поверенного в делах Венгрии из-за освобождения Россией пленных венгров. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает агентство MTI.

«Украинцы практически полностью утратили здравый смысл, рассудительность или, говоря откровеннее, у украинцев практически кончилось лекарство», — сказал он.

Накануне МИД Украины вызвал венгерского дипломата и выразил протест в связи с освобождением президентом России Владимиром Путиным двух закарпатских венгров, насильно мобилизованных в ВСУ.

4 марта Сийярто совершил визит в Москву, в ходе которого провел переговоры с Путиным. Во время прошедшей в Кремле встречи российский лидер заявил, что решил освободить двух граждан Венгрии, насильно мобилизованных в ВСУ и попавших в российский плен. По словам Путина, Сийярто сможет забрать освобожденных сограждан домой на самолете, на котором дипломат прилетел в Москву.

Ранее в Венгрии обвинили Украину в превращении конфликта с РФ в бизнес.

 
