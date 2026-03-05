Калининградец сломал челюсть пенсионерке, которая заступилась за свою внучку

В Калининграде мужчина напал на бабушку экс-возлюбленной и сломал ей челюсть

В Калининграде 75-летняя пенсионерка пострадала от бывшего сожителя своей внучки. Мужчина сломал ей нос, сообщает МВД по региону.

Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о причинении ей телесных повреждений. Как было установлено, конфликт произошел в подъезде жилого дома, где мужчина ранее жил вместе с возлюбленной.

После расставания он не оставлял экс-подругу в покое и постоянно ее преследовал. В день инцидента калининградец встретил девушку на лестничной площадке и начал выяснять отношения, тогда ее бабушка вышла из квартиры, чтобы защитить внучку, и сделала подозреваемому замечание.

В ответ тот ударил пенсионерку по голове. У пострадавшей диагностировали перелом скуловой кости и верхней челюсти. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

