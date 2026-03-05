В МИД Британии рассказали, сколько может продлиться конфликт на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке может продлиться несколько месяцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Хэмиш Фальконер в ходе выступления в Палате общин парламента, передает ТАСС.

«Есть признаки того, что это кризис, который продлится не несколько дней, а недели и, возможно, месяцы», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Фальконер добавил, что сейчас на Ближнем Востоке находится около 300 тысяч британцев, 140 тысяч из них сообщили о своем местоположении. По словам замминистра, 4 марта из ОАЭ прибыли восемь рейсов, еще 10 ожидаются 5 марта.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

4 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство наращивало силы на Ближнем Востоке в течение последних нескольких недель. Глава кабмина рассказал, что после начала эскалации истребители F-35 и Typhoon были задействованы в регионе и на Кипре.

Ранее Каллас раскрыла, как Украина пострадала из-за конфликта на Ближнем Востоке.