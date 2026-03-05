Размер шрифта
Названо число преступлений, вменяемых экс-замглавы Минобороны РФ Цаликову

СК РФ: экс-замглавы МО Цаликов подозревается в совершении более 15 преступлений
Алексей Майшев/РИА Новости

Бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова подозревают в совершении более 15 преступлений. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения) <...> и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — отмечается в тексте.

Кроме того, экс-замминистра вменяют 12 эпизодов растраты и легализации денежных средств с иным имуществом. Речь идет об имуществе, полученном преступным путем.

По словам Петренко, в данный момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

5 марта в СК РФ заявили, что следователи возбудили уголовное дело против бывшего первого заместителя министра обороны страны Руслана Цаликова. Как рассказали в ведомстве, его обвиняют в создании преступного сообщества, участники которого в период с 2017 по 2024 годы совершили несколько хищений бюджетных средств. На этом фоне Цаликов был задержан.

Цаликов занимал пост первого заместителя главы Минобороны России с 24 декабря 2015 года по 17 июня 2024 года. До этого он три года был заместителем министра обороны страны.

Ранее заместителя командующего Ленинградским военным округом осудили на 10 лет за взятки.

 
