В МИД России рассказали о назначении нового посла в КНДР

Замглавы МИД Руденко: Россия рассчитывает вскоре назначить нового посла в КНДР
Россия рассчитывает назначить нового посла в КНДР в скором времени. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Скоро, надеемся», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Должность посла России в КНДР с декабря 2014 года занимал Александр Мацегора. Дипломата не стало в декабре 2025 года в возрасте 70 лет. В 2018 его наградили орденом Дружбы, в 2024 — орденом Александра Невского. Также в 2015-м Мацегора был удостоен ордена Дружбы I степени (КНДР).

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявил, что развитие отношений между странами идет по плану. Российский лидер попросил главу ведомства передать наилучшие пожелания председателю Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Ранее в Британии испугались дружбы России и КНДР.

 
