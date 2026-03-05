В МИД России рассказали о назначении нового посла в КНДР

Россия рассчитывает назначить нового посла в КНДР в скором времени. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Скоро, надеемся», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Должность посла России в КНДР с декабря 2014 года занимал Александр Мацегора. Дипломата не стало в декабре 2025 года в возрасте 70 лет. В 2018 его наградили орденом Дружбы, в 2024 — орденом Александра Невского. Также в 2015-м Мацегора был удостоен ордена Дружбы I степени (КНДР).

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявил, что развитие отношений между странами идет по плану. Российский лидер попросил главу ведомства передать наилучшие пожелания председателю Северной Кореи Ким Чен Ыну.

